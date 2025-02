Nei prossimi mesi, i team saranno impegnati a costruire le loro formazioni e a prepararsi per la stagione inaugurale della Clash Royale League. Resta quindi sintonizzato per maggiori informazioni e per scoprire quali giocatori sono stati reclutati in quali team.

E, se dovessi essere uno dei 6.273 vincitori della sfida CRL, congratulazioni! Ti manderemo un messaggio nei giorni seguenti... assicurati di controllare la tua casella di posta in gioco per i dettagli!

Come sempre, ci piacerebbe ascoltare i tuoi pareri e commenti su Reddit.



Ci vediamo nell'Arena,

il Team di Clash Royale