Se non avete mai sentito parlare dei NOVA Esports, probabilmente è perché non avete ancora raggiungo i 3000 trofei. Questa lunga dinastia di clan ha dominato la scena esportiva per anni, piazzandosi al primo posto tra i team della lega cinese della CRL… due volte SOLO nel 2018. È una formazione troppo importante che non si può sottovalutare… e come se non bastasse, il team NOVA è composto da alcuni tra i più forti giocatori di Clash Royale conosciuti.

Miglior giocatore della stagione è Auk: arrivato recentemente e intenzionato a dimostrare il dominio dei NOVA dopo la stagione primaverile, Auk ha aumentato così velocemente il suo tasso di vittoria, sia nelle battaglie 1 contro 1 che in quelle 2 contro 2, tanto da essere considerato il miglior giocatore NOVA della stagione autunnale della CRL.