È giunto di nuovo il momento: la Clash Royale League, la competizione per team eSport di Clash Royale… è tornata!

Dopo aver vissuto l'esperienza delle finali mondiali lo scorso anno… é arrivato il momento in cui devi porti una domanda: ho tutte le carte in regola per essere un professionista della CRL?



Metti alla prova le tue capacità e punta alle 20 vittorie nella sfida Clash Royale League, dal 21 al 26 marzo. I vincitori della sfida avranno l'opportunità di unirsi ad un team CRL, passando alla fase successiva e competendo nel processo di selezione: le qualifiche online della CRL.