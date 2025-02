Le Finali Mondiali della Clash Royale League torneranno dal 3 al 5 dicembre! I migliori giocatori competeranno per reclamare il titolo di Campione del mondo e una parte del montepremi di 1.020.000 $



Tutti i mesi a partire da febbraio, i primi 1000 giocatori di ogni Corsa ai trofei sono stati invitati a competere nella Qualificazione Mensile della Clash Royale League. I primi 8 di ogni qualificazione hanno preso poi parte alla Finale Mensile per farsi strada all’interno della Classifica Competitiva.



Dopo lo svolgimento della Finale Mensile di settembre, i primi 24 giocatori della Classifica sono avanzati direttamente alle Finali Mondiali della Clash Royale League, mentre i giocatori dal 25esimo al 56esimo posto combatteranno nelle Ultime Qualificazioni per ottenere gli 8 slot rimasti delle Finali Mondiali!

Le Ultime Qualificazioni verranno trasmesse dal vivo sul canale Youtube di Lonny the Wolf i giorni 30 e 31 ottobre alle ore 4:00 PM CEST, con commento tecnico in italiano da parte di Lonny e Dc System. Non perdetevi di scoprire chi riuscirà ad arrivare alle Finali Mondiali!



Seguiteci sui nostri social Twitter e Facebook per rimanere non perdevi aggiornamenti riguardanti la CRL!

Ci vediamo nell'Arena delle Finali Mondiali il 3 dicembre!

Il Team di Clash Royale