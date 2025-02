Dettagli del WCG 2019 a Xi'an



Il WCG è considerato come uno dei primi e migliori eventi esportivi del pianeta. Conosciuto per ospitare alcuni dei giochi più competitivi della scena video-ludica, il WCG può vantare quest'anno la presenza due diversi percorsi per Clash Royale:

1) Partecipazione aperta

Ogni giocatore, che sia amatoriale o professionista, può partecipare a questa competizione globale (nota bene: i giocatori che parteciperanno alla CRL non possono competere in questa fase perché… Leggi il punto 2). Maggiori informazioni sulle qualificazioni e l'organizzazione arriveranno presto… Resta sintonizzato.

*Consiglio: vuoi qualificarti? Inizia ad allenarti per una certa sfida all'interno del gioco…

2) Competizione nazionale

I primi 3 team, per regione, della stagione primaverile della CRL (CRL Ovest, CRL Asia e CRL Cina) parteciperanno insieme, in un unico team, per rappresentare le loro regioni alla finalissima. Dopo diversi round, 2 team accederanno alle finali… e solo una regione sarà incoronata la migliore al mondo.

Maggiori dettagli sul torneo di Clash Royale del WCG saranno presto disponibili qui

Quando

18 - 21 luglio 2019

Dove

Qujiang International Conference Center

Xi’an, Cina

Speriamo che siate emozionati come lo siamo noi in questo momento. Questo è un evento UNICO, senza eguali!



Ci vediamo nell'arena del WCG a Xi'an,

Il team di Clash Royale!