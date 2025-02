Un metodo per portare a casa la vittoria è questo: usa il P.E.K.K.A. in difesa; il Minatore, l'Ariete da battaglia e la Veleno, invece, in attacco. Questo deck è piuttosto versatile. Accertati solo di tenere d'occhio la barra dell'elisir dopo aver schierato il P.E.K.K.A. (di solito, questo è il momento in cui il tuo avversario lancerà il suo attacco!)