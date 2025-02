L'arena locale offre grandi occasioni di intrattenimento e imperdibili sessioni di magia, durante le quali le fattucchiere adorano provare i loro nuovi incantesimi su poveri e ignari avversari.

Ma è Clash-O-Ween il momento perfetto in cui assistere alle tradizioni e ai costumi del luogo! Infatti, in questo periodo gli abitanti svuotano delle zucche giganti per trasformarle nella loro dimora e ne usano la polpa per creare una vellutata davvero deliziosa!