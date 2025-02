Strega: genera tre scheletri quando viene eliminata.

Abbiamo voluto dare a entrambe le streghe le stesse funzionalità, perciò questa versione farà comparire tre scheletri alla sua morte. Questo potenziamento dovrebbe rendere la strega più competitiva rispetto al passato.



Macchina volante: velocità colpi diminuita a 1,1 secondi (da 1).



La macchina volante è una delle carte con la maggior percentuale di vittorie del gioco ed è riuscita a... volare inosservata durante le nostre modifiche. Come previsto, il potenziamento ai barbari del mese scorso ha reso più popolari i mazzi che fungono da esca per le Sfere infuocate nemiche, ma allo stesso tempo ha portato la percentuale di vittorie della macchina volante leggermente sopra il 60%. Per questo motivo, abbiamo diminuito la sua velocità dei colpi, così da metterla allo stesso livello delle altre carte di questi mazzi specifici.



Domatrice di arieti: effetto paralizzante del bersaglio intrappolato dalla bola ridotto all'85% (da 100%).



La bola della domatrice di arieti è davvero fastidiosa per gli avversari e i suoi effetti possono essere confusi con uno stordimento o addirittura un bug, soprattutto quando a essere colpite sono carte come il domatore di cinghiali. La nostra intenzione è quella di evitare questa interpretazione, quindi ora le truppe nemiche si muoveranno lentamente, invece di rimanere bloccate.



Scheletro gigante: velocità del primo attacco migliorata a 0,3 secondi (da 0,5) e peso aumentato a 18 (da 15), il che lo rende più difficile da spingere.



Allo scheletro gigante servivano un po' di ritocchi. Poiché i punti ferita o i danni inferti non hanno bisogno di modifiche, abbiamo pensato di aumentare la velocità del primo colpo: questo lo dovrebbe aiutare ad avvicinarsi di più alle torri, soprattutto quando è assediato da carte a basso costo di elisir e ricche di truppe, come gli scheletri. L'aumento della massa, invece, lo renderà più efficace in difesa, quindi i giganti non riusciranno più a spostare questa montagna d'ossa ambulante con tanta facilità.



Fuorilegge: punti ferita ridotti del 4%.



In generale, la fuorilegge rimane una delle carte più forti del gioco sia in attacco sia in difesa e spesso riesce a raggiungere le torri anche dopo aver perso molti punti ferita. Considerando che i suoi costi contenuti (solo tre elisir) la rendono preferibile alle altre truppe che combattono in mischia, abbiamo deciso di ridurre i suoi punti ferita.



Capanna goblin: velocità generazione migliorata a 4,5 secondi (da 4,75).



Di recente, molti giocatori hanno cominciato ad affezionarsi al mastino lavico e stanno disdegnando sempre di più uno dei migliori edifici contro gli assalti aerei lenti. Ora la capanna goblin genera fino a 12 goblin lancieri invece di 11 e sarà un'ottima scelta per contrastare quei mazzi che fanno uso del mastino o di altri tank.