Clash Fest è una celebrazione di Clash di un mese intero che includerà eventi in gioco e fuori dal gioco unici, sia per Clash of Clans che per Clash Royale!



Celebriamo l’evento Clash più grande e più lungo dell’anno con un sacco di cose interessanti da fare. Preparati a mettere alla prova le tue abilità con 7 sfide in gioco, ognuna incentrata su un tema diverso, e goditi i contenuti esclusivi sulle nostre pagine social, come documentari, dietro le quinte, introduzioni della settimana, eventi dei creatori, domande e risposte e altro ancora!



Sei un fan degli eSport? Abbiamo quello che fa al caso tuo!

Il Clash Fest riguarderà tutti gli eventi legati alle finali mondiali, che si terranno a Helsinki, in Finlandia, dal 23 al 25 settembre!



Ti terremo aggiornato man mano che il tempo avanza ma, per ora, concentriamoci sulle 7 sfide in gioco.