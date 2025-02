Il team di Clash Royale sta lavorando sodo a un nuovissimo aggiornamento!



Come avrete notato, gli aggiornamenti passati erano indirizzati per lo più ai nuovi giocatori o a quelli di livello intermedio e avevano lo scopo di facilitare il loro avanzamento in gioco.



Pensiamo che gli artefatti e un maggior afflusso d'oro (e di altre risorse) li abbiano aiutati molto nel loro cammino, ma queste modifiche non hanno beneficiato molto i giocatori di livello più alto.



Per questo motivo, il prossimo aggiornamento sarà principalmente incentrato su di loro e introdurrà sia nuovi contenuti sia cambiamenti inediti al gameplay.



Dato che sono coinvolti il bilanciamento del gioco e le sue meccaniche, l'implementazione di queste modifiche richiederà tutto il tempo necessario per offrirvi un'esperienza di gioco senza pari.



Sappiate che il nostro entusiasmo è a mille e che non vediamo l'ora di condividere con voi queste novità!



Per rendere l'attesa un po' più piacevole, abbiamo preparato per voi un mese ricco di contenuti che vi terrà occupati per un po'.