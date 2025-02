Nel caso del baule del clan, riteniamo che ormai abbia fatto il suo tempo e che per questo motivo abbia perso molto del suo fascino originale. Non lo consideriamo più come un evento vero e proprio, bensì come un traguardo secondario, raggiungibile mentre ci si occupa d'altro.

Ad ogni modo, sappiamo che questo baule rappresenta un ottimo strumento per controllare il livello di partecipazione nel clan e vedere chi gioca attivamente, quindi faremo in modo che chi gestisce un clan possa sempre tenere d'occhio la situazione anche dopo la rimozione del baule (presto vi forniremo notizie al riguardo).

Fateci sapere cosa ne pensate su reddit (in lingua inglese)!

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale