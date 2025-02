A partire dall'aggiornamento di giugno, per ragioni tecniche che esulano dal nostro controllo, purtroppo non potremo più garantire il supporto per:

tutti i dispositivi Apple con iOS 8 o versioni precedenti;

tutti i dispositivi con Android 4.0.4 o versioni precedenti.

Se il tuo dispositivo usa una versione qualsiasi di queste, non potrai più giocare a Clash Royale. Installa una delle versioni più recenti di iOS o Android per continuare a giocare.

Le istruzioni su come aggiornare la versione di iOS possono essere trovate sul sito dell'assistenza di Apple .

Le istruzioni su come aggiornare la versione di Android possono essere trovate sulla Guida di Google o sul sito dell'azienda produttrice del tuo dispositivo.

Consulta la nostra sezione delle domande frequenti (FAQ) per scoprire come collegare l'account a un Supercell ID o trasferire la partita su un altro dispositivo.

Ci vediamo nell'arena,

Il team di Clash Royale