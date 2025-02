Sì, sono un sacco, però l'idea è che i livelli élite non debbano essere una cosa che tutti possono ottenere facilmente. Inoltre, questo requisito è anche il motivo per cui non abbiamo messo alcun contenuto extra da sbloccare una volta raggiunto il livello 15 (come l'evoluzione delle carte).

I livelli élite sono stati intesi come un processo passivo, in cui il giocatore deve investire tempo e non risorse.



Comunque, se ci pensate, compiere questa impresa mentre migliorate la vostra collezione non sarà poi così impossibile, perché più carte avrete al livello 14, più jolly élite guadagnerete.