Ecco i fatti:



Prima dell’ultimo aggiornamento, la probabilità di ottenere una ricompensa in Gettoni era del 10%, con una garanzia di rilascio ogni 15 Guerre. Tecnicamente potevate ottenere 15 Gettoni in 15 Guerre, o solamente 1.





Dopo l’aggiornamento, non c’è più un rilascio casuale come in precedenza.

C’è adesso un “ciclo” che fa sì che ogni 8 Bottini di Guerra ci sia uno specifico rilascio di ricompense.





In 8 Bottini di Guerra, riceverete: 5 ricompense in Oro, 2 in Gettoni, 1 in Gemme. Non appariranno necessariamente in tale ordine.