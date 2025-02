Nel primo giorno dell'evento, più di 500 fan di Clash Royale parteciperanno a un torneo di apertura che consiste in battaglie 1v1 durante il corso di cinque round da un'ora. Gli Sfidanti con il maggior numero di Trofei passeranno alla fase successiva. Alla fine del primo giorno, solo otto rimarranno in gara.

Nella seconda giornata, i primi otto Sfidanti classificati del torneo di apertura saranno smistati in team con uno YouTuber e un Pro Player per competere in un Torneo a eliminazione.