Non sarà facile raggiungere il livello élite. In fin dei conti, è il livello più alto in gioco, quindi, molto probabilmente, solo pochi di voi ci riusciranno ad arrivare (sennò non si chiamerebbe élite).

Per questo motivo, per circa sei mesi dopo l'introduzione del livello élite, non potrete usare carte di livello superiore al 14º negli scontri del Percorso delle leggende.



Le carte di livello élite potranno invece essere usate immediatamente nelle guerre tra clan e nelle partite del Cammino dei trofei.



Il livello massimo nelle battaglie che compaiono nella scheda degli eventi sarà sempre l'11º.