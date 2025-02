Touchdown. Più bottini. Sfide migliorate. Questo aggiornamento sarà ENORME.

Questo episodio di Radio Royale, “L’update più forte di sempre”, sprizza dettagli interessanti da tutti i pori. Con Dave (programmatore) come ospite speciale, ci stiamo presentando come mai prima d’ora… in VIDEO!!

Fateci sapere cosa volete sentire nei prossimi episodi sul nostro forum o su reddit!

Ci vediamo nell’Arena,



Il team di Clash Royale