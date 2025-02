Raduna l'esercito goblin per prepararti a un grande evento...

A partire dalle 9:00 UTC del 7 giugno, potrai ottenere carte goblin, una decorazione per lo stendardo a tema goblin e il mortaio evoluto GRATUITAMENTE**, accedendo ogni giorno al gioco**! Assicurati solo di ritirare le ricompense ogni giorno, perché se ne salti uno perderai il premio in palio per quel giorno!

Ecco tutte le ricompense che potrai ottenere:

2500 copie della carta dei goblin lancieri

una decorazione per lo stendardo a tema goblin

2500 copie della gang di goblin

un frammento d'evoluzione del mortaio

500 copie della capanna goblin

un frammento d'evoluzione del mortaio

125 copie del Barile goblin

un frammento d'evoluzione del mortaio

125 copie della trivella goblin

1 frammento d'evoluzione del mortaio

2 frammenti d'evoluzione del mortaio

⚠️ Devi aver raggiunto almeno il livello re 7 per poter partecipare.

Ci vediamo nell'arena!