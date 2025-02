Ciao sfidanti!



Abbiamo una piccola novità in arrivo: la carta Tornado riceverà una rielaborazione molto importante a maggio. Questa rielaborazione è mirata ad aumentare il potenziale di questa carta ad alti livelli di gioco. Non vogliamo che le strategie difensive si riducano soltanto alla Tornado che concentra tutte le truppe avversarie in un solo punto, per poi eliminarle con un attacco splash.



CURIOSITÀ: a più di 7000 trofei, la Tornado è usata più di QUALSIASI ALTRA CARTA!

E per quanto riguarda, invece, le Sfide grandiose e classiche? Lì si attesta tra le prime 5 carte giocate, più un ulteriore incremento del suo utilizzo riscontrato in relazione al numero di vittorie conseguito in queste sfide. Man mano che l'abilità aumenta, l'uso della Tornado aumenta con essa.



Questo è un problema! La Tornado è una soluzione universale ad ogni tipo di attacco. Non si trova quasi mai ad essere una carta inutile, in nessun matchup.



Si tratta di una carta counter unica che contrasta da sola i vari Domatore di cinghiali, Barile goblin e Minatore.



E contro ogni grande push, la Tornado, utilizzata in combinazione con una carta dal danno ad area (come la Sfera infuocata, per intenderci), dà vita a una linea difensiva estremamente potente che non può essere contrastata facilmente da chi attacca.

Vorremmo, invece, stimolare attacchi più creativi.



Troppo spesso, la Tornado può contrastare ogni variante d'attacco che l'avversario tenta di mettere in atto. Questo rende meno eccitanti anche le competizioni Esportive, poiché la Tornado può generare un trend di battaglie molto simili tra di loro, dove è presente un ripetuto utilizzo di questa carta, a danno dello spettacolo.



La rilavorazione ridurrà l'eccessivo "crowd control" (ovvero la capacità di influenzare il naturale posizionamento/movimento delle truppe avversarie in campo) della Tornado e, oltre a questa, riequilibreremo diverse carte.



Fonte: link al tweet ufficiale di Seth