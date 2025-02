È passato oltre un anno dal lancio dei tornei globali e, sin da allora, molti giocatori ci hanno inviato le loro opinioni a riguardo.

Questi suggerimenti ci hanno spinto a modificare i tornei globali, che ora prevedranno più ricompense in palio e in cui saranno messi in risalto i giocatori di alto livello che hanno avuto maggior successo nel corso di una stagione.