Ci sarà un nuovo evento, chiamato "Scacchi Royale", in cui l'arena si trasformerà in una scacchiera vivente.



Usa le tue abilità da scacchista per battere l'avversario... oppure schiera una caterva di truppe sui ponti. Insomma, combatti come ti riesce meglio.



"Scacchi Royale" sarà giocabile sulla scheda "Eventi" dall'11 al 18 settembre.