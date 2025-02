La modifica principale apportata a questa scheda e a ogni modalità che contiene è l'eliminazione di qualsiasi ricompensa predeterminata.



Secondo molti membri della community, non vale la pena partecipare alle sfide che danno come premio un solo baule d'oro dopo otto vittorie o una carta di cui non si ha bisogno.



Per aiutare i giocatori a ottenere i premi che desiderano, abbiamo introdotto i GETTONI STAGIONALI.

Guadagnerai i gettoni stagionali ogni volta che giocherai a un evento e li potrai spendere nel NEGOZIO STAGIONALE.



Potrai usare i nuovi gettoni in questo negozio per ottenere tante belle ricompense, come monete d'oro, artefatti (inclusi i libri), jolly, personalizzazioni per il tuo stendardo, provocazioni e altro ancora.