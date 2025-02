Di recente, gli sgherri stanno facendo un po' di fatica a imporsi, perciò abbiamo dato loro un po' di muscoli in più, così da renderli più preferibili a carte con forza simile, ma meno costose in termini di elisir (come i pipistrelli).

L'area di schieramento più ampia dell'orda di sgherri dovrebbe rendere loro la vita più facile quando devono accerchiare truppe che causano danni ad area (come il cucciolo di drago) e far sì quindi che ne rimangano di più in vita in queste situazioni.