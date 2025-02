Il Pescatore può garantire un contrattacco contro carte difensive ostiche che non vengono sconfitte dagli Incantesimi, quindi abbiamo potenziato il suo raggio d’azione per garantirgli ottimi spunti per qualche trucco di.. uncinaggio!

In cambio, abbiamo controbilanciato il potenziamento con un aumento di tempo di carica del suo uncino, attirando a sé le Truppe più lentamente, in modo da non impattare su diverse Truppe in poco tempo.