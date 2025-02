BARBARI SCELTI



Velocità: molto veloce> veloce

Punti ferita: +14%

Danno: +5,5%

Velocità colpi: -0,2 sec



“Due volte più forti dei barbari! Due volte più resistenti dei barbari... ma non più due volte più veloci!”

I barbari scelti non sono stati, uhm… scelti, per molto tempo!



Questa rielaborazione ha lo scopo di ridurre la loro caratteristica più frustrante (la velocità molto rapida) in cambio di una vasta gamma di miglioramenti alle statistiche per renderli competitivi con altre truppe da mischia ad alto danno.





STREGONE ELETTRICO

Danno: -3,5%



Lo stregone elettrico è stato tra le truppe più forti del gioco per quasi tutta la sua esistenza. Gli stordimenti ripetuti possono essere frustranti in coppia con il suo alto danno, quindi volevamo causargli un piccolo cortocircuito.



Questa riduzione del danno significa che entrambi i flussi elettrici non uccidono un singolo sgherro, permettendogli di essere messo in difficoltà un po’ più facilmente da carte come l’orda di sgherri (che potrebbe avere così un bel buff indiretto).





MINI P.E.K.K.A.

Velocità colpi: -0,1 sec (danno per secondo aumentato)



Se il cavaliere è una delle carte più popolari, il Mini P.E.K.K.A. non lo è molto. Con il cavaliere nel 25% dei mazzi, i personaggi ad alto DPS (danno per secondo) dovrebbero rappresentare un buon counter, ma il Mini P.E.K.K.A. è uscito molto indebolito dall’ultimo nerf.



Abbiamo optato per un buff alla velocità dei colpi perché non cambierà alcuna interazione né lascerà che il Mini P.E.K.K.A. raggiunga la torre più spesso, mentre invece aiuterà con il DPS generale contro i nemici di grossa taglia.





SCINTILLA

Tempo di ricarica aumentato da 0,5 sec a 1 sec



La scintilla ha una delle più alte percentuali di vittoria tra i giocatori professionisti e frustra molto i giocatori occasionali!



La presenza della scintilla nel meta costringe sostanzialmente i giocatori ad usare carte con effetto di stordimento o congelamento, limitandone così la costruzione del mazzo. Vogliamo ridurre la velocità della sua potente esplosione dopo il movimento e vedere come influisce sul resto del meta. Ci vorrà un intero secondo per esplodere dopo il movimento, invece di 0,5 secondi.





CIMITERO

Gli scheletri si generano più vicino al bordo del cerchio.



Il cimitero è la win condition più vincente del gioco! È forte perché gli scheletri possono spawnare proprio sopra il bersaglio, spesso dando poco tempo per reagire.



Con questa modifica, gli scheletri verranno generati molto più vicino al bordo, fornendo ai difensori più tempo per reagire e riducendo la casualità delle posizioni di spawn.





LAPIDE

Punti ferita: +4%



Questa piccola “capanna degli scheletri” è il peggiore tra gli edifici che generano truppe di difesa, quindi gli stiamo dando una piccola bottarella di salute per aiutarla a sopravvivere ad attacchi casuali. Questo porta anche la sua salute di base a 440, un numero standard che vorremmo usare per le carte fragili, come gli stessi draghi d’ossa!