Cosa c'è di meglio delle gemme? Le gemme GRATUITE!

A partire dal 12 aprile, potrai ritirare un gruzzoletto di gemme al giorno per cinque giorni e, per farlo, ti basterà seguire questi passaggi.

Accedi e premi l'icona dell'evento sulla schermata principale del gioco.

Ritira le gemme disponibili per quel giorno.

Ritorna il giorno successivo per ritirarne ancora!

💎 Funzionamento

Accedi al gioco per cinque giorni consecutivi per ritirare tutte le ricompense in gemme.

Se inizi dopo il 12 aprile, puoi comunque partecipare all'evento, ma non otterrai il massimo delle gemme a disposizione.

🔹 Qui sotto sono elencate le ricompense dell'evento.

1º giorno: 25 gemme

2º giorno: 50 gemme

3º giorno: 100 gemme

4º giorno: 250 gemme

5º giorno: 500 gemme

Ciò vuol dire che puoi ottenere un totale di ben 925 gemme!

👑 I criteri per la partecipazione

Per partecipare all'evento devi aver raggiunto almeno il livello re 6.

❓ Se non riesci a trovare l'icona dell'evento, non preoccuparti! Alcuni giocatori avranno accesso al "Bottino di gemme giornaliero" la settimana successiva, quindi ti basterà tornare il 19 aprile per iniziare a ritirare le ricompense in gemme!

Ci vediamo nell'arena!