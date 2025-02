Non appena entrerai in guerra, noterai una NAVE DEL CLAN, che ti serve a partecipare alla competizione e a navigare su un grande fiume diretto all'arena della guerra tra clan, di cui parleremo in seguito.

Per far avanzare l'imbarcazione, devi completare gli INCARICHI FLUVIALI usando i tuoi MAZZI DA GUERRA.



Per vincere la gara, devi tagliare il traguardo e, una volta fatto, riceverai un baule contenente grosse ricompense condivise da tutto il clan.



DRITTA

Non preoccuparti troppo se tu e il clan non riuscite a raggiungere il traguardo: avrete comunque un premio, anche se non sarà ricco come quello del traguardo (si tratta uno stivale pieno di ricompense, che comunque è meglio di niente, no?).