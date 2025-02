MOSCHETTIERE - DEPOTENZIATO (Velocità del primo colpo: +0,3 secondi) (applicato anche ai tre moschettieri)

Il moschettiere è stata una carta dominante nel meta (sia nella ladder per i professionisti che in quella regolare) per mesi ed è giunto il momento di renderla meno costante nell’arena.

Stiamo riducendo la “velocità del primo colpo” per renderla più simile a una truppa ad alto danno e differenziarla un po’ di più dalle truppe caratterizzate da alta velocità a lunga distanza come gli arcieri/il goblin cerbottaniere/l’arciere magico.



[ASPETTA… COSA SI INTENDE PER VELOCITÀ DEL PRIMO COLPO?

La velocità del primo colpo è un meccanismo un po’ complicato da spiegare. La spiegazione più semplice sarebbe “il tempo necessario affinché un’unità sferri il primo colpo dopo aver camminato o essere stata schierata”.

Non è presente nel gioco nella schermata informativa di una carta, ma ha un impatto significativo sulle prestazioni della carta. Stiamo cercando di aggiungere altre di queste statistiche più dettagliate alle schermate informative delle carte nei futuri aggiornamenti.]



DRAGHI D’OSSA - DEPOTENZIATI (Velocità colpi: -12%)

I draghi d’ossa sono rimasti troppo forti anche dopo l’ultima modifica, quindi stiamo riducendo un po’ di più il loro DPS (danno per secondo).



SPIRITO DELLA CURA - DEPOTENZIATO (Effetto curativo: -9%)

Dopo l’ultimo nerf, lo spirito della cura era ancora presente in ogni partita... il che significa che probabilmente ha ancora troppo valore per costare solo 1 di elisir.



GUARITRICE GUERRIERA/FANTASMA ROYALE - MIGLIORATI (Aggiunta meccanica di movimento legata alla levitazione)

Queste due modifiche hanno senso dal punto di vista visivo, poiché sia la guaritrice guerriera che il fantasma Royale non toccano il suolo quando si muovono. Ora possono raggiungere aree del campo di battaglia a cui prima non accedevano, introducendo un nuovo tipo di strategia quando vengono giocate queste carte.