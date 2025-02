Barbari: punti ferita -13%; conteggio truppe 4—>5

I barbari sono stati un po' troppo costosi per lungo tempo, il che ha portato a un basso utilizzo/tasso di vittoria di questa carta, specialmente in ambito competitivo. Ridurremo i punti ferita di tutti i barbari (inclusi i barbari presenti nell'ariete da battaglia, nella capanna dei barbari e nel barile barbarico) aumentando, però, di una unità il numero complessivo di barbari della squadra originale.



L'obiettivo di questo cambiamento è quello di supportare indirettamente carte come l'arciere magico e i maiali royale, fornendo un mazzo puramente "esca" per la sfera infuocata, con un solido componente anti-tank al posto dei soliti boscaiolo o mini P.E.K.K.A.



(Quindi, ricorda, questo riguarda anche i punti ferita delle seguenti carte: ariete da battaglia, capanna dei barbari, barile barbarico)



Spaccamuro: velocità colpi 1.5—>1.2



Il coraggioso e spericolato duo di bombaroli non è stato abbastanza pericoloso. Questo miglioramento permetterà agli spaccamuro di velocizzare il loro attacco al fine di raggiungere la torre, il che significa che si connetteranno entrambi se non bloccati. Questo rende gli spaccamuro paragonabili a un barile dei goblin se ignorati, quindi… non prenderli alla leggera!



Torre bombardiera: aggiunto danno bomba alla morte (infligge x2 di danni ad area)



Molte torri difensive trovano eccellenti usi contro specifici accoppiamenti. L'unico edificio che non sembra trovare il suo ruolo è la torre bombardiera. Nonostante il vasto utilizzo di attacchi via terra, la torre bombardiera non è mai stata una scelta difensiva ragionevole contro questa tipologia di assalto. La stiamo equipaggiando con una bomba generata alla morte in stile mongolfiera per renderla una trappola pericolosa per gli attacchi in arrivo.



Arco-X: punti ferita +4%



Tra i due edifici di assedio, il mortaio ha avuto un successo più diffuso rispetto al suo cugino più costoso. Il mortaio ha un rapporto salute-elisir molto più alto dell'Arco-X, quindi li aggiusteremo entrambi leggermente per bilanciarli.



Gang di goblin, mascalzoni, pipistrelli, barbari: aggiunti 0.15 secondi di attesa tra le singole truppe nel momento dello schieramento



Alcuni mesi fa, abbiamo modificato il dispiegamento dell'orda di sgherri in modo da poter piazzare uno sgherro alla volta. Questo è stato un buon cambiamento per l'orda di sgherri in quanto ha comportato più tempo di reazione per il giocatore avversario. Stiamo facendo lo stesso con le carte di cui sopra, facendoli schierare a 0,15 secondi di distanza tra loro.



Ci vediamo nell'arena,

Il team di Clash Royale!