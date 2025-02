NUOVO BILANCIAMENTO

BOIA

Portata Minima: 3 -> 4

Danno: +2%

Il cappuccio del Boia è stato infilato un po' troppo in giù e questo lo ha reso quasi cieco! Lo abbiamo quindi aiutato a vederci più chiaro e abbiamo affilato la sua ascia un poooooooco poco di più per essere anche in grado di affettare la Macchina Volante!

PESCATORE

Punti ferita: -5%

Robusto, un vero lupo di mare, è il caro Pesce Parlante! Ah! E c'è anche Maurice, il Pescatore! È un po' troppo versatile e resistente per essere una carta difensiva con costo di 3 Elisir, così abbiamo pensato a come bilanciare un buon contrasto. Adesso il Pescatore può essere eliminato con una Fulmine; forse non era un marinaio così... navigato come pensava!

ALTRI BUG & CAMBIAMENTI



Alcune Sfide Speciali e modalità per la Collezione nelle Guerre tra Clan risultavano incorrette nelle loro traduzioni linguistiche. Le abbiamo finalmente sistemate.

Ci vediamo nell'arena,

il Team di Clash Royale!