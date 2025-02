I barbari scelti sono una delle carte più controverse del gioco: sono molto usati in modalità ladder, soprattutto se portati a un livello molto alto, ma nelle sfide sono tra le truppe con la minore percentuale di vittorie. Ci preme che vengano usati in modi ben precisi negli incontri più competitivi e che richiedano una strategia di contrattacco valida in difesa.



Abbiamo puntato a renderli più potenti in casi specifici (ad esempio contro uno stregone, che potranno sconfiggere con due colpi a parità di livello), ma allo stesso tempo più vulnerabili agli attacchi di massa. I giocatori occasionali non dovrebbero considerarli una truppa versatile da sfruttare in ogni occasione, ma piuttosto utilizzarli per contrastare le unità di supporto avversarie.