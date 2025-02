Cicli necessari per farlo evolvere ridotti a 2 (da 3).

Lo spirito del ghiaccio evoluto non è stato utilizzato granché da quando è disponibile, perché il numero maggiore di cicli necessari per schierarlo rispetto alle altre carte evolute ne ha ridotto l'utilità. Ciò ci ha costretto a intervenire con una modifica importante in tal senso, perciò abbiamo portato il numero di questi cicli in linea con la maggior parte delle altre evoluzioni del gioco.