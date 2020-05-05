作為一名同樣戰功赫赫的大神，Sado連續兩個賽季在CRSC的表現都較為一般，本賽季第2週挑戰XYD也沒能成功。但今年Sado的整體狀態還是不錯的，CRL第6賽季打進月度決賽，全球總積分排名第53位，也仍有機會透過最終席位資格賽進軍全球總決賽。CRSC最後一週挑戰，Sado能否一雪前恥奪回天王之位？讓我們拭目以待。