Per far fede al suo numero, nella stagione 11 introdurremo esattamente 11 modifiche di bilanciamento, le quali avranno un grande impatto sulle strategie esistenti in seguito ai ritocchi dati a carte come la guaritrice guerriera, la mini P.E.K.K.A e il Tornado!
TORNADO E TRUPPE
TORNADO
Durata
ridotta del 50%.
Potenza del risucchio
aumentata del 65%.
Danni al secondo
aumentati del 100%.
Ora
danneggia
gli edifici
e infligge il 35% del suo danno alle torri della corona.
CRL全球积分第39名，7月天梯结算第九，CRL七月月赛突破瑞士轮……因为日本CR实在是太过人才济济，导致over kazuto在世界范围内的名声并不那么响亮，但作为一名非常优秀的CR选手，一连串的成绩加上天梯超过8700的恐怖战力，都在证明over kazuto不俗的实力。CRSC第一赛季，over kazuto就曾经降临过天王金字塔但表现一般，马上要参加CRL最后一搏资格赛的他，定要利用此次踢馆好好找找状态。
CONSEGNA ROYALE
Danni
aumentati del 27%.
GUARITRICE GUERRIERA
Punti ferita
ridotti del 10%.
CUCCIOLO DI DRAGO
Punti ferita
ridotti dell'8%.
ARCIERE MAGICO
Portata aumentata a 7 (da 6).
Punti ferita ridotti del 10%.
MINI P.E.K.K.A
Portata dei danni in mischia
ridotta da ''media distanza'' a ''da vicino''.
本週六日17點十大天王爭霸賽第2賽季迎來最後一週賽程，最強賽區爭霸賽各賽區代表和最強天王爭霸賽的參賽名單也即將出爐，事關決賽名額，讓本週的挑戰陣容格外豪華。多位職業選手和傳奇人物紛紛到來，天王們可要小心囉！
TERREMOTO
Danni
aumentati dell'11%.
Danni agli edifici
ridotti del 25%.
大家熟悉且擁有不少粉絲的X-Bow Master終於重回賽場！早在2017CCGS全球總決賽就已經名滿天下，也曾帶隊拿下過CRL東方賽區特別賽季冠軍並獲得FMVP。但在2021年，他卻顯得有些沉寂，CRL全球積分排行榜僅排名第175位，其他第三方賽事也未見其身影。此次來到賽場，X-Bow Master是否準備再度引領傳奇呢？
GABBIA PER GOBLIN
Goblin lottatore
Danni
aumentati del 6%.
作為一名同樣戰功赫赫的大神，Sado連續兩個賽季在CRSC的表現都較為一般，本賽季第2週挑戰XYD也沒能成功。但今年Sado的整體狀態還是不錯的，CRL第6賽季打進月度決賽，全球總積分排名第53位，也仍有機會透過最終席位資格賽進軍全球總決賽。CRSC最後一週挑戰，Sado能否一雪前恥奪回天王之位？讓我們拭目以待。
CAPANNA GOBLIN
Punti ferita
ridotti del 35%.
和CRSC第1賽季一樣，Soloman又是到最後一週挑戰才姍姍來遲，前往天王金字塔挑戰挑戰。作為前W.EDGM戰隊的靈魂人物，Soloman今年的狀態還算穩定，CRL連續8個賽季全部參加，最終排名全球第129位。Soloman先前曾提到，如果來挑戰必定選排位最高的天王進行挑戰，不知道Soloman是否會兌現諾言、直接衝一波呢？
FORNACE
Punti ferita
ridotti del 16%.
本週中國大陸賽區第2位挑戰者同樣來頭不小，Cooper不但力壓許多職業選手，在CRL擁有亮眼表現外，更在ECEA中與隊伍成員一同奪冠。搭上挑戰賽末班車的Cooper，將在CRSC這個全新的領域裡挑戰自己，已經累積許多大賽經驗的他，或許將再次綻放出自己的光芒。
CAPANNA DEI BARBARI
Punti ferita
ridotti del 20%.
本週日本賽區的首位挑戰者GAKINISHI也是二度挑戰，在CRSC第2賽季首週挑戰中，籤運不好的GAKINISHI被迫挑戰KK，最終挑戰失敗鎩羽而歸。此次，GAKINISHI終於再度從預選殺出。作為超過8400盃的選手，GAKINISHI會挑選誰作為對手呢？
over kazuto
Le modifiche saranno attive da martedì 5 maggio.