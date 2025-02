Nuove modalità!



- Scontro aereo



Non lasciare che un'arena allagata ti impedisca di combattere. Occhio, però, perché in questa modalità userai solo unità aeree!





- Battaglia del pescatore selvaggio



Questo pescatore non guarda in faccia a nessuno! Se ne sta lì, in mezzo all'arena, pronto ad attaccare tutte le truppe che gli si avvicinano, infliggendogli danni mentre le trascina verso il centro. Fai attenzione alla sua arma segreta: le pesciate in faccia!