Il costo del bombarolo è stato ridotto, così come i suoi punti ferita e i danni causati. Lo scopo è quello di fornire più opzioni economiche contro i mazzi con spaccamuro o quelli in cui le truppe sono usate come esca per incantesimi. Vogliamo anche offrire più sostegno a carte determinanti di costo medio come il gigante e il domatore di cinghiali.