L'apertura del negozio non causa più l'arresto anomalo o il blocco dell'applicazione su alcuni dispositivi.

Il gioco non si arresta più una volta riprodotto il motivo iniziale e raggiunto il 100% del caricamento.

Risolto l'errore per cui non era possibile visualizzare correttamente il conto alla rovescia per i bauli della corona nella schermata principale.