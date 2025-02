Aggiorna il tuo gioco!

Abbiamo rilasciato un aggiornamento opzionale che contiene un elenco di correzioni che risolveranno molti problemi e miglioreranno le prestazioni di gioco su vari dispositivi.

L'aggiornamento opzionale può essere trovato nel tuo app store di pertinenza: assicurati di aggiornare per goderti la migliore esperienza possibile con Clash Royale!

Note di rilascio:

✅ Risolto un problema di mancata sincronizzazione durante l'utilizzo dell'abilità dei Campioni.

✅ Risolto il problema con la schermata di manutenzione che non si caricava.

✅ Risolto un problema per cui i giocatori non potevano unirsi ai clan.

✅ Risolto il problema con la schermata informativa delle guerre passate.

✅ Risolto il problema visivo in gioco della Furia in modo che corrisponda alla durata dell'incantesimo.

✅ La Furia ora viene visualizzata come incantesimo nella schermata delle informazioni sulla carta.

✅ Numerosi miglioramenti e ottimizzazioni di back-end.