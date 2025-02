Le tue corone non saranno più limitate a 10 al giorno: puoi guadagnare tutte le corone che vuoi quando ti trovi in una qualsiasi soglia di ricompense e queste saranno conservate per tutta la stagione!

Puoi comunque sbloccare solo una soglia di ricompense al giorno, ma questo ti darà un bel vantaggio se sei in una buona serie di vittorie e stai guadagnando molte corone in più, rispetto al necessario!

Esempio:

Guadagni 20 corone in un giorno. Sblocchi la soglia di ricompense per quel giorno e attendi che la soglia del giorno successivo si sblocchi. Con questo sistema, avrai già le 10 corone necessarie per sbloccare la nuova soglia, dato che hai usato solo 10 delle 20 corone accumulate per sbloccare la soglia del giorno prima!