La quantità di prestigio necessaria per completare una gara sul fiume sta per cambiare! Adesso ci vorrà meno prestigio per completare la gara sul fiume nelle leghe inferiori della guerra tra clan, e più prestigio per completarla nelle leghe più alte.



PERCHÉ?

I clan nelle leghe più basse avevano poche probabilità di completare una gara sul fiume e ciò impediva loro di beneficiare delle ricompense potenziate disponibili nelle guerre tra clan 2, mentre i clan nelle leghe più alte completavano la gara sul fiume in uno o due giorni, senza poi continuare a giocare per l'oro extra disponibile.



Con questa modifica vogliamo rendere le guerre tra clan più avvincenti per i giocatori di tutte le leghe, con un particolare occhio di riguardo per i clan in lega Bronzo affinché possano ottenere le ricompense che gli spettano!