✅ Risolto l'errore per cui la fuorilegge diventava invisibile e non veniva presa di mira prima dello scatto.

✅ Risolto l'errore per cui la fuorilegge poteva essere colpita alla fine dello scatto.

✅ Risolto un errore per cui il pescatore si bloccava dopo che il suo bersaglio era stato sconfitto in battaglia.

✅ Risolto l'errore per cui il cavaliere d'oro non scattava come avrebbe dovuto mentre puntava un'unità in movimento.

✅ Risolto un errore per cui l'abilità del re degli scheletri si annullava, se si clonava il campione mentre eseguiva l'abilità.

✅ Risolto un raro arresto anomalo del gioco che avveniva quando i giocatori nelle arene inferiori cambiavano le ricompense trovate nei bauli.

✅ Aggiustati gli effetti sonori attivati allo schieramento del gigante elettrico e della strega madre.

✅ Risolto un raro arresto anomalo del gioco che avveniva quando il gigante elettrico riceveva certi tipi di danno.

✅ Risolto un errore per cui i danni causati dalle scariche del gigante elettrico non erano sempre corretti.

✅ Risolto un errore per cui le truppe nemiche non erano sempre risucchiate dall'incantesimo Tornado.

✅ Risolto un arresto anomalo del gioco nelle sfide megamazzo.

✅ Risolti degli errori per cui il giocatore poteva essere disconnesso quando creava o cambiava il nome.

✅ Risolti degli errori che si verificavano quando si consultavano le carte dei membri del clan dalla chat del clan.

✅ Risolto un errore per cui il gioco arrotondava incorrettamente le statistiche degli scheletri evocati dal re degli scheletri.

✅ Risolti alcuni errori poco frequenti che causavano l'arresto anomalo del gioco.

✅ Aggiunti miglioramenti e ottimizzazioni al back-end.