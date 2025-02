Será uma competição, exclusiva da Comunidade BR, formada por duplas de Criadores Clash Royale BR, ao todo serão 8 equipes que batalharão em sistema mata-mata de Md3, onde utilizarão apenas as cartas temáticas de Halloween.







E, no final da competição, os criadores farão sorteios de Passes Royale e Emotes para vocês (creditaremos no início da próxima Temporada)!





A competição é hoje, dia 22/10 (sexta-feira) às 20h BRT, durante a live "Halloween Royale", no canal Clash Royale BR com a narração de Bruno Clash e Decow do Canal.

Você poderá acompanhar todos os momentos emocionantes dessa disputa na live de hoje que já está começando!