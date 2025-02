Oi, Artube! Você pode se apresentar um pouco para os jogadores?

Sou o Arthur, do Canal Artube Clash. É a junção do meu nome (Arthur) com a plataforma que iniciei meu conteúdo (YouTube). Tenho 27 anos e jogo Clash Royale há 5 anos, desde a fase beta do game.



Há quanto tempo você cria conteúdo e faz transmissões?

Crio conteúdo desde Dezembro de 2017. A vontade surgiu depois de ver uma competição de Clash Royale passando na televisão naquele ano.



O que você mais gosta no Clash Royale?

Eu curto muito a diversidade do game! Temos apaixonados, desde os mais jovens até as pessoas mais velhas. É um jogo muito dinâmico que você pode acessar em qualquer lugar, na casa de um amigo ou até voltando do trabalho sentado no ônibus! Isso é incrível.



Qual é a sua carta favorita para jogar e por quê?

Hoje minha carta favorita é a X-Besta! Me dediquei muito a jogar com ela e detenho o maior recorde de troféus com essa carta entre os brasileiros.



Qual é a sua melhor lembrança relacionada ao Clash Royale?

Tenho muitas lembranças por causa do Clash Royale, e elas sempre acabam envolvendo as amizades que o jogo me proporcionou. Mas algo que sempre guardarei comigo é quando fui convidado para participar da equipe de casters da primeira Clash Royale League que aconteceu no México. Fiquei por 3 meses lá!



Alguma dica ou conselho para os jogadores?

Saber aproveitar todas as fases que o Clash Royale te proporciona — desde o jogo casual até o momento que você decide se tornar um dos melhores. Em todas essas fases divirtam-se ao mesmo tempo em que vocês focam em melhorar!

Dos vídeos que você já fez, qual é o seu preferido?

Curti muito fazer o vídeo de quando peguei 7000 troféus pela primeira vez. Na época eu mesmo não acreditava que conseguiria. O vídeo acabou tendo uma ótima narrativa e uma excelente edição, contando exatamente como foi o processo de ter chegado lá.