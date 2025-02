Oi, Bruno! Poderia falar um pouco sobre você para os jogadores?

Fala galera, sou o BrunoClash, tenho 38 anos e sou de São Paulo. Comecei a jogar Clash Royale no lançamento do Beta, em 2016.

Inclusive fui o segundo criador a postar Clash Royale no Brasil. E desde então já são mais de 5 anos de Clash Royale no canal.

Além disso, no início de 2017 me tornei o Caster oficial de Clash Royale no Brasil, tendo narrado desde então, todos os maiores torneios do Mundo para a comunidade BR/PT.

Já são 5 anos trabalhando com o que amo, e com o jogo que me deu uma profissão! Desde 2019 sou indicado como um dos 5 melhores Casters do Brasil pelo Prêmio Esports Brasil e este ano tive o orgulho de ser o único Brasileiro indicado ao Prêmio de Melhor Caster do Mundo pelo Esports Awards que aconteceu no Texas, EUA.

Explica o quanto sou apaixonado por Clash Royale? S2

Há quanto tempo você cria conteúdo e faz transmissões?

Sou literalmente um dos primeiros do Brasil em conteúdo de Supercell no Brasil. Me lembro que quando comecei só tinham 2 canais, o Playhard e o Gordinho Clash fazendo Clash of Clans. E foi lá que comecei meu canal em Julho de 2014. Hoje temos quase 8 anos de canal. Mas o grande boom foi com Clash Royale, com certeza.



O que você mais gosta no Clash Royale?

Com certeza, o que me chamou atenção no início, e que ainda é muito atrativo e faz com que fiquemos malucos com o jogo é a possibilidade de buscar uma partida e encontrar rapidamente um adversário de qualquer lugar do mundo e batalhar em uma partida também muito rápida. Esse para mim é o segredo do Clash Royale. Você não tem muito tempo para lamentar ou comemorar uma partida, logo vem outra, e outra e muitas outras... É insano!



Qual é o número máximo de troféus que você já alcançou?

Meu recorde no Clash Royale é de 6.200. Nunca fui um jogador de push, gosto muito de me divertir em modos diferenciados e principalmente de narrar os melhores jogadores do mundo jogando. Isso me faz muito feliz hoje!



Qual é a sua carta preferida atualmente e porquê?

Com certeza é o Golem, podem chorar, podem espernear, mas eu curto o tanque que me dá possibilidade de pensar o jogo de uma forma mais tranquila, e com possibilidades infinitas.



Qual é a sua melhor lembrança relacionada ao Clash Royale?

Como sou o narrador do maior torneio de Clash Royale do Mundo, a CRL, isso me possibilita presenciar momentos históricos. E com certeza não tem como não me emocionar quando me lembro de 2 momentos que passei com Clash Royale.

O primeiro deles foi em 2017 no meu primeiro Mundial de Clash Royale, a CCGS em Londres. Lembro de me emocionar tanto no início da transmissão, que ficava com medo de não conseguir soltar as primeiras palavras kkkk.

Mas foi tudo bem e estar lá foi incrível.

O segundo com certeza foi na final Mundial de 2019 em Los Angeles quando tive a enorme honra de narrar a maior partida de toda história do Clash Royale até o dia de hoje. A incrível partida do “1 de vida na torre do Surgical Goblin” contra o Morten. A emoção foi indescritível, e estar na narração neste dia me fez ver toda a emoção dos jogadores, o desespero dos torcedores que lotavam o local e ai então eu percebi que também fiz parte da história do Clash Royale.



Dos vídeos que você já fez, qual é o seu preferido?

Eu tenho muito orgulho de um vídeo que fiz em 2016, logo no início do Clash Royale. Mas por um motivo especial. Foi um vídeo que trouxe muito do que o Clash Royale quer nos dar quando jogamos. Foi um vídeo que gravei com o Nery e com o Gustovow, quando estávamos em um aniversário e resolvemos jogar Clash Royale e gravar tudo. Este vídeo hoje já tem mais de 1.7 Milhões de visualizações e com certeza foi porque conseguimos passar a ideia de como é divertido jogar com amigos e até presencialmente.