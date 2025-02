Alô, Fepa! Você pode se apresentar um pouco para os nossos jogadores?



Opa, pessoal! Tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Edivandro Soares, conhecido na comunidade Clash Royale como Fepa, moro em Várzea Paulista (SP). Hoje vocês vão conhecer um pouco mais da minha história: de jogador casual a criador de conteúdo da Supercell.





Quando você começou a jogar Clash Royale?

Minha vida em jogos eletrônicos sempre foi nos consoles e arcades, passando por todas as gerações. Com o tempo abri minha própria loja de videogames e foi ali que acabei conhecendo meus amigos Rodrigo e Rodolpho - eu não jogava jogos mobile, mas em 2017 eles me chamaram para jogar algo chamado Clash Royale, e assim começou minha trajetória no CR.







E o que você mais gosta no jogo?

O que torna ele mais único: a estratégia! Outra coisa que eu admiro bastante é o carinho e cuidado que os desenvolvedores têm com as personagens do universo Clash.







Qual é a sua carta favorita para jogar e por quê?

Minha carta favorita é o Gigante! Eu gosto dela pois além de representar um personagem carismático ela é desbloqueada já no começo do jogo. Acabei me apegando e aprendi a jogar muito bem com a carta, tanto na defesa quanto no ataque, fazendo combos com outras tropas.







Qual é a sua melhor lembrança relacionada ao Clash Royale?



Jogo Clash Royale há 5 anos e estou criando conteúdo na comunidade há 3 anos. Tenho lembranças muitos legais desta caminhada, desde a primeira carta lendária, novas amizades, vitórias épicas e derrotas vergonhosas… Hahahaha.

Uma das lembranças que mais marcou (e eu realmente me lembro com se fosse ontem) foi o dia que encontrei pessoalmente o Bruno Clash e o Decow em um evento, e eles já tinham visto a minha live e me apoiaram muito no início da minha trajetória. E claro, só tenho a agradecer a várias pessoas da comunidade até hoje pelo apoio de todos.







Alguma dica ou conselho para os jogadores?

A dica que tenho para os jogadores da comunidade é terem paciência com si mesmos! Clash Royale é um jogo de extrema estratégia e esta relação de “amor e ódio” que vem com a vitória ou a derrota não pode atrapalhar a diversão, amizades e tudo que foi construído durante estes 6 anos de jogo. Lembrando sempre que não é a quantidade de partidas que você joga, e sim a qualidade das partidas que te levam à vitória.





Qual seu Deck favorito no momento?

Meu deck favorito é de Gigante, é claro!





Qual é o seu código de Criador?

Ah! E quem quiser utilizar o meu código de criador de conteúdo na loja dos jogos da Supercell, é: Fepa

Qual o número de Troféus mais alto que você alcançou?

Meu recorde no jogo não é muito alto. Já atingi 6.941 Troféus e ainda estou buscando melhorar como vários jogadores da comunidade para chegar aos tão sonhados 7k de troféus… Quem sabe ainda nesta temporada sai, hein!







Você pode compartilhar as novas ideias para o seu projeto em que está trabalhando?

Meu foco sempre esteve nas lives do Facebook Gaming, e a cada dia estou procurando novas formas para ter uma interação maior com o público. Estou estudando um projeto para fazer vídeos novamente no Youtube. Acredito que devido o conteúdo gravado ser mais curto e dinâmico, isso possa ser um complemento ao meu trabalho na comunidade.