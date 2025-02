👉 Toque no ícone de três riscos (☰) no topo da tela a direita;

👉 Selecione o botão “⚙️ Configurações”;

👉 Selecione o botão “Ajuda e Suporte”;

👉 Toque em “Conta” e depois em “Recupere a sua conta”;

👉 Selecione a opção “Perdi minha conta!“;

👉 Deslize até ao final do artigo e toque no botão azul no final da tela “Entre em contato” e aguarde o atendimento do suporte;

👉Depois abre a janela para falar com o suporte e é só expôr seu problema.