A Maratona Royale: Em busca do Passe já começou. Veja todas as informações do evento nesse artigo!



É um evento de Push de Troféus entre os Criadores Supercell, começando com contas Nível 1, exclusivo para a comunidade BR! E, no final da competição, os criadores farão sorteios de Passes Royale para vocês (creditaremos no início da Temporada 27)!

A competição começa hoje, dia 30/08 (segunda-feira) às 9h BRT e se encerrará no dia 03/09 (sexta-feira), durante a live "Maratona Royale", que começa às 20h BRT no canal Clash Royale BR com a narração de Bruno Clash e Decow.



Você poderá acompanhar todos os momentos emocionantes dessa disputa nas lives diárias dos nossos Criadores de Conteúdo BR e a pontuação no Clã "Maratona Royale" #LU2JJQ2Y! Confira os canais:



No final do tempo da competição, eles serão ranqueados por número de troféus na conta, do mais alto para o mais baixo. Poderão depois sortear aos seus inscritos Passes Royale consoante o seu ranqueamento. Os prêmios serão atribuídos da seguinte forma:

1º Lugar: 8 Passes Royale



2º Lugar: 6 Passes Royale



3º Lugar: 4 Passes Royale



4º - 10º Lugar: 3 Passes Royale



11º - 16º Lugar: 1 Passe



Apoie e acompanhe o progresso dos seus criadores de conteúdo favoritos! Quem levará a melhor nessa competição?