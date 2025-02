Começamos 2021 com diversas mudanças para a Guerra de Clãs e seguimos o ano com balanceamentos trimestrais, o lançamento de pacotes de figurinhas para o WhatsApp, novas cartas para a Arena, além da chegada do nível 14 e dos novos campeões!

Em março, inclusive, fizemos um bolão na Fornalha para comemorar a nossa meia década de troféus e torres no chão: tivemos desafios de elixir incríveis e emotes espetaculares com a Sparky Festeira 🥳, a Curandeira Guerreira dando bolo 🎂 para todo mundo e o nosso querido Golem de “Iogurte” 😆

O nosso querido Larry e seus amigos ainda visitaram diversos lugares brasileiros como o Rio, Sampa, Salvador, Minas, Maranhão, Paraná, Amazônia, Mato Grosso, além da tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana! Ah, e não podemos esquecer do nosso rasta pé junino, sô 🌽💃🕺



Esse ano também contou com a reformulação das nossas lives semanais, que se tornaram ainda mais especiais com a criação da Maratona Royale. O primeiro evento exclusivo para Criadores BRs trouxe premiações variadas, desde Emotes a Passes Royale e Ouro.

Outro ponto, dos mais importantes de 2021, foi a CRL! ”Como?”, você pergunta — e nós respondemos!

Agora todos os jogadores têm a oportunidade de participarem da Clash Royale League, que passou a acontecer mensalmente para os melhores qualificados a nível Global assim como, claro, a grande final envolvendo aqueles que mais se destacaram em cada edição. 🏆