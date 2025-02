Depois do sucesso do último evento "Maratona Royale", um evento exclusivo para a comunidade BR, os nossos criadores se juntaram de novo para o Halloween Royale!

Uma competição, formada por duplas de Criadores Clash Royale BR, formando ao todo 8 equipes que batalharam em sistema mata-mata de Md3, onde utilizaram apenas as cartas temáticas de Halloween definidas.



A disputa foi até o último momento entre as duplas Decow + Wallace e Nando Clash + Luna (Ecopagg). Esse evento foi cheio de reviravoltas mas quem levou o primeiro lugar no final foi o Time Decow + Wallace, com a narração top do Bruno Clash e do próprio Decow do Canal!!