Depois de muito tempo tivemos um evento exclusivo para a comunidade BR, um push "free to play" dos nossos criadores, eles se dedicaram muito e o número de troféus que eles alcançaram é incrível!!! A disputa foi até o último momento entre WallaceClash, Darkray, Kennedy Clash e Nando Clash.

Esse evento foi cheio de reviravoltas mas quem levou o primeiro lugar no final foi o WallaceClash e com a narração top do Bruno Clash e Decow do Canal!!

Como sabem todos os Criadores começaram esse Push de Troféus com contas a Nível 1 e agora que conhecemos seus vencedores, eles têm Passes Royale para sortear para a Comunidade.

Os Passes Royale são atribuídos consoante a posição que os criadores alcançaram no final do evento. Os prêmios serão atribuídos da seguinte forma: