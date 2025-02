As Enquetes estarão disponíveis no nosso Twitter!

Vote entre as 10 Tropas mais usadas. As 4 Cartas mais votadas estarão banidas no próximo Torneio Real.

1ª Enquete - VOTE AGORA!

Fênix

Fantasma Real

Rainha Arqueira

Goblins

2ª Enquete - VOTE AGORA!

Mineiro

Esqueletos

Espírito de Gelo

Rei Esqueleto





Vote entre os 10 Feitiços e Construções mais usados. As 4 Cartas mais votadas estarão banidas no próximo Torneio Real.

3ª Enquete - VOTE AGORA!



O Tronco

Barril de Bárbaro

Canhão

Bola de Fogo

4ª Enquete - VOTE AGORA!



Tornado



Relâmpago

Lápide

Zap



Torneio Real (21 de Janeiro)

Um Torneio Real clássico, no qual você monta o seu próprio Deck com Cartas de nível 11, com exceção das 8 Cartas banidas anteriormente.